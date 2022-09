IMT lança campanha de incentivo ao uso de transportes públicos

Com o intuito de incentivar o uso dos transportes públicos, o IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) lança a partir desta quarta-feira uma campanha de sensibilização a nível nacional, lembrando os benefícios da substituição do automóvel por meios de transporte mais sustentáveis.

"Com as crescentes alterações climáticas, o aumento do congestionamento, a degradação da qualidade do ar, o aumento da sinistralidade rodoviária e a crise energética, tornou-se clara a necessidade de alterar o paradigma da mobilidade. O transporte público é uma área chave na política de mobilidade urbana sustentável, a par da racionalização do uso do transporte individual e do estímulo aos modos ativos", indica o IMT, em comunicado.

"Mais barato, melhor para o ambiente, mais cómodo e seguro, e mais tempo para aquilo de que se gosta" são as quatro vantagens sublinhadas pelo IMT para a utilização do transporte coletivo.

imt

A campanha “O Futuro é Coletivo” conta com 50 parceiros, entre os quais estão operadores de transporte, entidades intermunicipais e municípios enquanto autoridades de transportes. Lançada agora em setembro, surge num mês de regresso à escola e ao trabalho, quando se retomam os habituais padrões de mobilidade, havendo mais espaço para alteração do tipo de transporte usado.

Tal como aconteceu noutros países, também em Portugal se verificou uma diminuição do número de utilizadores dos transportes públicos em resultado da pandemia de covid-19. Reconhecendo isso, o IMT considera que este é um momento "importante" para divulgar os benefícios do uso do transporte público coletivo, de forma “promover o regresso e atrair novos passageiros”.

O IMT lembra como o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), que reduziu o preço dos passes, em 2019, "levou a um aumento global de passageiros nos transportes públicos e teve um impacto significativo no financiamento do sistema de transportes, na poupança das famílias e na simplificação dos sistemas tarifários, atraindo assim novos passageiros para o transporte público".