Há papelarias e livrarias que ainda não receberam pagamento de vales de manuais escolares

Os proprietários de algumas livrarias e papelarias continuam à espera do pagamento de vales para a aquisição dos manuais escolares. Segundo o “Jornal de Notícias”, não estão a conseguir emitir a faturação dos vales dos manuais escolares na plataforma Mega. Em causa estão milhares de euros que permanecem retidos.

As queixas dos livreiros chegaram ao Bloco de Esquerda, que questionou, esta terça-feira, o Governo sobre os “atrasos no reembolso dos manuais escolares que são devidos pelo Governo às livrarias e papelarias, ao abrigo do programa de vouchers Mega”. O Ministério da Educação diz, ao mesmo jornal, que “os reembolsos e pagamentos referidos estão a ser processados".

Estes atrasos, segundo o BE, “colocam em causa a distribuição gratuita de manuais escolares”, podendo, ainda, agravar os “problemas de tesouraria de pequenos e médios livreiros e papelarias”.