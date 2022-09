Governo aprova hoje medidas para poupar energia, só com "recomendações" para o sector privado: "Não ganhamos nada em criar conflitos”

Com o inverno a chegar e a crise energética a acentuar-se na Europa, o Governo português prepara-se para aprovar um pacote de medidas para poupar energia. Isto, se o Conselho de Ministros desta quinta-feira “correr bem”, nas palavras do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, em entrevista à RTP3 na quarta-feira à noite.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler