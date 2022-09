Nova grelha foi revelada: saiba quais as novidades que a SIC tem para si

O Teatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, serviu esta terça-feira de palco para a gala de apresentação da nova temporada da SIC, onde foi revelada a grelha de programação para os próximos meses.

Nos minutos que antecederam o começo da cerimónia, as estrelas da informação, ficção e entretenimento da estação de Paço de Arcos refugiaram-se do sol quente do verão lisboeta na sombra do edifício do Capitólio. Entre pausas para tirar fotografias, aproveitaram para trocar impressões sobre os projetos que iriam ser apresentados em breve.

nuno botelho

No interior, o primeiro discurso coube a Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo do Grupo Impresa, que começou por lembrar o ataque informático que vitimou a empresa em janeiro deste ano, garantindo, no entanto, que os “criminosos” não só não conseguiram “derrubar” a estação, como acabaram por “uni-la” e deixá-la com “mais garra” e “fibra”. O gestor referiu-se à participação dos vários intervenientes nos programas da SIC, incluindo uma alusão ao “trabalho inexcedível” dos jornalistas pela sua cobertura da guerra da Ucrânia. E destacou a aposta da estação de televisão na sua plataforma de streaming pago, a Opto, a primeira entre canais portugueses.

Depois, chegaram as novidades. No setor do entretenimento, o destaque foi para o regresso do programa “All you need is love”, que volta após ter sido produzido originalmente entre 1994 e 1997 e será apresentado por Fátima Lopes e João Paulo Sousa, e para uma nova temporada de “Quem quer namorar com o Agricultor”, que começará no próximo domingo.

nuno botelho

Na comédia, os programas “Terra nossa”, com o humorista César Morão, “Isto é gozar com quem trabalha”, apresentado pelo humorista e comentador Ricardo Araújo Pereira, e “Tabu”, que conta com a presença do humorista Bruno Nogueira, vão ter também uma nova temporada

Já na ficção, as novas ofertas do canal destacam-se por explorarem géneros não muito usuais em Portugal. É o caso de “Projeto Delta”, uma série de ficção científica de oito episódios realizada por Tiago Pimentel; “Marco Paulo”, minissérie que dramatiza a vida e carreira do cantor natural de Mourão, no Alentejo; ou "Praxx", que lida com o tema das praxes académicas e debruça-se em particular sobre o caso que levou à morte de seis jovens na praia do Meco. Para além do conteúdo da Opto, foi anunciada ainda a nova novela da SIC, “Sangue Oculto”, que tem estreia prevista para outubro deste ano, protagonizada pelas atrizes Sara Matos, Luanna Piovanni e Sofia Alves e pelos atores António Pedro Cerdeira e João Catarré.

nuno botelho

Finalmente, na informação, estão de volta tanto o projeto jornalístico “Polígrafo”, com o jornalista Bernardo Ferrão, como a rubrica regular de comentário político no Jornal da Noite da SIC com os analistas Nuno Rogeiro e José Milhazes e o programa “Grande Reportagem”. Este último irá abordar, entre outros temas, a crise no setor da educação em Portugal e o “movimento zero”, uma iniciativa integrada por agentes da PSP e militares da GNR que culminou em protestos de larga escala em junho de 2021 e que anunciou o fim da atividade a 5 de agosto de 2022.

Daniel Oliveira, diretor de Programas e Diretor Geral de Entretenimento da estação, encerrou a gala. O ex-apresentador televisivo aproveitou o palco para revelar o que classificou como uma “iniciativa inédita” na televisão portuguesa. O programa “É bom vivermos juntos” irá levar 30 personalidades dos vários departamentos da estação diretamente à casa dos portugueses, onde “partilharão momentos” juntos. “Começa agora neste preciso momento, em que aqui estamos, uma iniciativa transmídia em que os telespectadores podem identificar a sua estrela da SIC preferida e porque motivo é que ela faz parte da sua vida”, explicou Daniel Oliveira.