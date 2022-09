Esperados cinco mil portugueses no primeiro dia de vacinação contra a covid-19 e a gripe

A população mais suscetível às infeções por covid-19 e à gripe começa esta quarta-feira a ser vacinada. No primeiro dia, são esperados cinco mil idosos e doentes de risco. Todos vão receber as novas doses das vacinas pandémicas, já adaptadas à variante Ómicron.

Os utentes começaram a ser convocados por mensagem no telemóvel na passada sexta-feira para comparecerem nos centros de vacinação abertos no primeiro dia da campanha. No total, são 13 distribuídos por todo o país (Braga, Gondomar, Porto, Aveiro, Pombal, Amadora, Cascais, Vila Franca de Xira, Ajuda, Carnaxide, Mafra, Évora e Tavira).