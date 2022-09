Corrupção: Conselho da Europa está "insatisfeito" com Portugal. E parte da culpa é dos juízes

Na última linha do relatório do Grupo de Estados Contra a Corrupção (Greco) sobre Portugal há uma lamentação notória do responsável pela avaliação do caso português: "Uma vez que a grande maioria das recomendações (doze em quinze) continua parcialmente implementada, o GRECO não tem outra alternativa senão concluir que o atual nível de cumprimento das recomendações é "globalmente insatisfatório".

