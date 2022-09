As monjas do Instituo das Servidoras e da Virgem de Matará chegaram a Évora há pouco mais de um ano. As monjas são de várias nacionalidades e constituem uma comunidade monástica contemplativa.

Ao contrário dos monges Cartuxos que viveram em clausura, as irmãs vão poder receber a comunidade. A missa aberta ao público acontece todos os dias, sempre com a presença das irmãs Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará.