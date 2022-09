Irmãos iraquianos acusados de terrorismo: um deles fez uma selfie com Marcelo Rebelo de Sousa

Os irmãos iraquianos Yasir e Ammar Ameen, de 33 e 35 anos, foram acusados dos crimes de terrorismo e de guerra pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Segundo a acusação a que o Expresso teve acesso, os irmãos suspeitos de terem pertencido a uma polícia de moral e costumes do daesh aos serviços de informação e inteligência desta organização terrorista que instaurou um autoproclamado califado na Síria e no Iraque, de onde os irmãos são naturais e de onde fugiram em 2017 para a Grécia e para Portugal

Os suspeitos estavam em Portugal desde março de 2017, tendo chegado ao nosso país infiltrados num grupo de refugiados que veio da Grécia.

Os irmãos suspeitos viviam em Mossul, o bastião do Daesh no Iraque, e eram militantes deste grupo radical islâmico. E segundo o MP, terão cometido “todo o tipo de crimes, incluindo tortura, contra a população civil, tendo praticado factos violadores dos direitos humanitários e genocídio” durante a ocupação do Daesh em Mossul entre 2014 e 2017.

Nesse ano, foram denunciados por algumas vítimas que os identificaram nas redes sociais. As queixas foram recebidas pouco depois da chegada a Portugal dos dois irmãos iraquianos no âmbito do programa de reinstalação da União Europeia.

Na ótica do MP, a sua presença em Portugal representava “uma ameaça séria para a segurança, a paz e a tranquilidade pública, pela possibilidade de cometerem atos terroristas em Portugal ou a partir de Portugal”. No entanto, não foram identificados indícios de que tivessem cometido, ou estivessem a preparar, quaisquer crimes desta natureza no nosso país.

Yasir trabalhou num restaurante em Lisboa que foi visitado por várias altas figuras do Estado português já quando era investigado por terrorismo. Chegou a tirar selfies com o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro António Costa e o então presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

Em setembro do ano passado, os dois iraquianos foram indiciados pela prática de crimes de adesão e apoio a organização terrorista internacional, de terrorismo internacional, e contra a humanidade.

O Iraque emitiu um mandado de captura contra estes dois suspeitos, mas como é um país que aplica a pena de morte, não é certo que Portugal os extradite.

A dupla chegou a ser defendida por Varela de Matos, mas o caso veio parar às mãos de Vítor Carreto e de Manuel Henriques.