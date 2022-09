Falha em plataforma da DGS expôs dados detalhados dos portugueses

Uma vulnerabilidade escondida na plataforma do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (Sinave), lançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) em 2014, permitia extrair dados pessoais detalhados da população portuguesa. De acordo com o jornal “Público”, era possível aceder ao NIF, morada, número de telefone, nome e data de nascimento dos cidadãos portugueses sem qualquer tipo de autenticação.

Esta era a plataforma em que os médicos registavam, em tempo real, as situações de risco e as chamadas “doenças de declaração obrigatória”, como o VIH/sida ou a tuberculose. Para além disso, é no Sinave que, desde 2020, se registam as suspeitas de covid-19 e os resultados dos testes laboratoriais. O objetivo é identificar atempadamente surtos e outros riscos para a saúde pública.

“O CNCS [Centro Nacional de Cibersegurança] teve conhecimento deste caso em março e o mesmo ficou resolvido pouco tempo depois”, garantiu um porta-voz do CNCS. A equipa do CNCS não consegue adiantar durante quanto tempo o erro esteve escondido ou se terá sido explorado.