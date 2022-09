Ano letivo arranca com número recorde de reformas de professores e educadores de infância

Segundo o jornal “Público”, as aulas - que arrancam entre 13 e 16 de setembro - vão começar com menos 257 profissionais - entre professores e educadores de infância - do que os que estavam, até ao mês passado, no ativo nas escolas públicas.

Nos primeiros nove meses do ano, já se aposentaram mais de 1600 professores e educadores de infância. Os dados constam nas listas mensais de aposentados e reformados da Caixa Geral de Aposentações (CGA). Em média, este ano, reformaram-se mensalmente 185 profissionais. Até ao final deste ano civil, poderão vir a reformar-se mais de 2220. Caso se concretizem estas previsões, este será um número recorde desde 2013 (ano em que se aposentaram 4000 professores e educadores).

“Todos os anos as necessidades de recrutamento vão ser maiores”, refere Luís Catela Nunes, que integra a equipa de especialistas da Universidade Nova de Lisboa que, em novembro último, apresentou o “Estudo de diagnóstico de necessidades docentes de 2021 a 2030”, encomendado pelo Ministério da Educação.