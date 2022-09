Porto, Braga e Viana do Castelo em aviso amarelo devido à previsão de chuva

Segundo o IPMA, foi ativado o aviso amarelo, o segundo de uma escala de quatro, devido à chuva, que poderá “ser persistente e temporariamente forte”, para aqueles três distritos do norte do país prolonga-se até às 12 horas de segunda-feira.

O IPMA mantém para os restantes distritos de Portugal continental o aviso verde, em que não está previsto qualquer situação de risco.

O IPMA prevê para este domingo ainda períodos de céu muito nublado com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca durante a tarde. Para segunda-feira está prevista chuva em todo o país, à exceção do Alentejo e Algarve.

O último relatório do IPMA indicava que mais de um quarto do território do continente estava no final de junho em seca extrema (28,4%), verificando-se um aumento em particular na região Sul e em alguns locais do interior Norte e Centro, estando o restante território em seca severa (67,9%) e seca moderada (3,7%).