Autonomia, flexibilidade, orçamentos, independência: o novo ministro da Saúde tem um estatuto para trabalhar

Marta Temido não quer continuar a ser ministra da Saúde, mas não se pode ir já embora. A razão é simples: criou novas ferramentas com a sua equipa para tentar reparar os danos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e falta-lhe apresentar as instruções. A forma de utilização é decisiva para garantir o arranjo e exige uma explicação clara sobre quem e como manusear os instrumentos inovadores. Tarefa que só pode ser executada por quem a criou.

A chave principal para a reparação é a Direção Executiva do SNS, e é sobre a sua utilização que a ministra demissionária mais tem de dar explicações. Segundo o que está previsto, esta direção servirá para assegurar o funcionamento articulado de todas as unidades que prestam cuidados à população. O processo pressupõe ainda a negociação do tipo de assistência a garantir, a definição e gestão de redes de referenciação hospitalar ou mesmo a nomeação dos dirigentes dos centros de saúde e hospitais.

