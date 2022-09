Artemis I: dois cancelamentos depois, NASA não avança nova data para lançamento da missão à lua

O lançamento do novo foguetão lunar SLS da NASA não vai ocorrer nos próximos dias, anunciou hoje a agência espacial norte-americana, sem avançar com uma nova data para a operação.

O período de lançamento que termina terça-feira "já não está em cima da mesa", adiantou Jim Free, responsável da NASA para o desenvolvimento de sistemas de exploração, citado pela agência France-Presse.

Os próximos períodos para o lançamento, determinados pelas posições da Terra e da Lua, são de 19 de setembro a 4 de outubro e de 17 a 31 de outubro.

Cinquenta anos após a última missão Apollo, o novo programa principal da Artemis deve permitir estabelecer uma presença humana na Lua, permitindo que seja usada como um “trampolim” para Marte.

Pela segunda vez em menos de uma semana, o lançamento do novo foguetão foi hoje adiado, devido a uma fuga de combustível, anunciou a agência espacial norte-americana.

"A missão Artemis I à Lua foi adiada. As equipas tentaram resolver um problema relacionado com uma fuga no ‘hardware’ que transferia combustível para o foguetão, mas não tiveram êxito", adiantou a NASA na rede social Twitter.

Este foi o segundo adiamento do lançamento do voo de teste do novo foguetão, sem tripulação, tendo na segunda-feira o cancelamento ocorrido devido a problemas técnicos.

O lançamento, agora sem data anunciada, marca o início do programa lunar Artemis, com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, um ano depois do previsto, colocando no solo lunar a primeira mulher astronauta e o primeiro astronauta negro.