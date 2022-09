Portugal decretou o fim do uso obrigatório de máscara contra a covid-19 e a população circula agora com o rosto destapado, com exceção nos lares e nas unidades de saúde. Sem as máscaras sociais ou cirúrgicas generalizadas, perdeu-se o escudo protetor coletivo que existia, com cada cidadão a evitar a infeção de outros.