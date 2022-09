Centro de Furacões dos EUA emite aviso de ciclone tropical ao largo dos Açores

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos emitiu, esta quarta-feira, um alerta sobre a possibilidade da formação de um ciclone tropical ao largo dos Açores. De acordo com o “Correio da Manhã”, o ciclone poderá ter uma progressão para leste com eventual trajetória sobre este arquipélago, sobre a Madeira e a Península Ibérica.

“Em Portugal a situação está a ser seguida com atenção pelo risco associado de vento ou chuva forte”, explica o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Alessandro Marraccini. O ciclone pode iniciar atividade em 24 horas ou dentro de cinco dias, sendo “ainda muito cedo para confirmar a passagem por Portugal”.

O especialista do IPMA esclarece que “não há relação entre a possibilidade de formação do ciclone, entre 40% e 60%, e a previsão de chuva no continente para os próximos dias”. O meteorologista acrescenta ainda que a precipitação que se pode vir a sentir “não vai alterar a situação de seca”.