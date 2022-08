Salman Rushdie cancela visita a Portugal

A recuperar do ataque de que foi alvo há três semanas em Nova Iorque, Salman Rushdie cancelou a viagem ao Porto para participar num evento literário a convite da Livraria Lello. A famosa livraria portuense avança, contudo, estar confiante que poderá “anunciar em breve” nova data para receber o autor dos ‘Versículos Satânicos’, a quem prestará homenagem como ‘Autor do Mês’ ao destacar a sua obra ao longo de setembro.

A Lello anunciou no início de agosto que iria receber Salman Rushdie, a 17 de setembro, para uma conversa com a jornalista e crítica literária Isabel Lucas. “O ato brutal e inadmissível que todos testemunhamos incrédulos adiou - não cancelou - a vinda de Salman Rushdie a Portugal e à Livraria Lello até que ele se recupere física e animicamente, em toda a plenitude”, refere, esta quarta-feira, em comunicado a Lello.

Aurora Pedro Pinto, administradora da Lello, adianta que, a partir do Porto “e com todo o mundo dentro”, a livraria “abraça o enorme escritor Salman Rushdie”, desejando que a sua recuperação seja célere e esperando “poder recebê-lo para lhe darmos, com os nossos leitores, esse abraço”.

Segundo a administração, o escritor britânico deixou em aberto a possibilidade de retomar o plano da vinda ao Porto, “logo que a condição médica o permita”.

Aurora Pedro Pinto lembra que a melhor maneira de os leitores celebrarem a obra do único escritor duplamente galardoado com o Booker Prize, em 1981, e o Booker os Bookers Prize, em 1993, é “lendo ou relendo” a sua obra.