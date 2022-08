Orcas atacam duas embarcações em Sines

Um grupo de orcas atacou duas embarcações, em 24 horas, na área de Sines. De acordo com o “Correio da Manhã”, as orcas atacaram um veleiro de dez metros na segunda-feira e um segundo veleiro na terça-feira.

"A embarcação reportou a interação diretamente à Marinha, informando danos menores no leme. Seguiram a sua navegação sem necessidade de apoio", explicou o comandante Rui Silva Filipe sobre o incidente de segunda-feira. Na terça-feira, um veleiro português teve de ser rebocado uma vez que um grupo de “quatro ou cinco orcas" danificou o leme de tal forma que a embarcação "ficou sem governo". Os três homens que estavam no veleiro não sofreram ferimentos.

Este verão, já foram reportadas às autoridades "seis interações com orcas ao largo de Sines". No verão, as orcas perseguem cardumes de atuns que viajam do norte de Espanha para o mar Mediterrâneo e, por isso, encontram-se na costa portuguesa. Em setembro regressam ao Atlântico.