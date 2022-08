Homem atinge com uma bola avioneta que sobrevoava a praia das Maçãs

Um homem de 30 anos atingiu com uma bola a asa direita de uma avioneta que sobrevoava a praia das Maçãs, em Sintra, no âmbito de uma procissão religiosa. De acordo com o “Correio da Manhã”, o homem foi identificado pela Polícia Municipal de Sintra depois de ter dado um pontapé numa bola a partir do areal da praia das Maçãs, no domingo à tarde.

O piloto da avioneta conseguiu equilibrar o aparelho, mas admitiu que se a bola atingisse a hélice poderia não ter conseguido evitar o despenhamento em cima das cerca de cinco mil pessoas que estavam no areal.

Antes de ter acertado na asa, o homem - que estava na praia com a família e amigos sem intenção de participar na cerimónia religiosa - já tinha tentado acertar na avioneta com a bola por duas vezes. O homem, já interrogado pela polícia, não apresentou qualquer justificação para o ataque.