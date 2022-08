Bastonária diz que falta de enfermeiros causou morte de grávida que não teve vaga no Santa Maria

A bastonária dos enfermeiros garante que há incubadoras não utilizadas no Hospital Santa Maria por falta de enfermeiros. Afirma que se houvesse mais enfermeiros, provavelmente haveria vaga para o bebé.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros abordou o problema da falta de enfermeiros colocados nos hospitais públicos do país, mais concretamente no Hospital Santa Maria após o incidente com a grávida que faleceu por não ter vaga no hospital e ter de ser transportada para outro centro hospitalar.

Segundo a bastonária, não existem profissionais suficientes para assegurar o correto funcionamento das urgências de obstetrícia e, consequentemente não são aceites bebés nas incubadoras.

Caso existissem mais profissionais em atividade no Hospital de Santa Maria a grávida não teria de ser transferida e quem sabe, poderia ter assim sobrevivido, afirma. A bastonária garante ainda que atualmente é necessário encerrar incubadoras para salvar vidas.

“Há várias incubadoras encerradas por falta de enfermeiros”, revela.

Continua dizendo que caso não se vivesse tal situação no centro hospitalar em questão “haveria uma vaga para este bebé”.