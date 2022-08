Incêndio em Chaves combatido por mais de 100 bombeiros passa para território espanhol

O incêndio que deflagrou esta tarde em Chaves, no distrito de Vila Real, tem mais de 110 operacionais no terreno e já passou para o lado espanhol, indicou à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O fogo deflagrou às 14h13 no Couto de Ervededo, concelho de Chaves, e tem duas frentes ativas de “dimensões consideráveis”, contou. Motivo pelo qual houve um reforço de meios no terreno, sublinhou.

Neste momento, as chamas estão a consumir uma área de floresta, não colocando povoações em risco, adiantou a fonte. A maior dificuldade no combate ao incêndio, que já passou para o país vizinho Espanha, é a intensidade do vento, apontou.

No local onde lavra o incêndio existe o Santuário de São Caetano que, na sua página oficial de Facebook, referiu que “a preocupação é muita, mas os meios estão concentrados e felizmente a área do santuário encontra-se ainda protegida, ainda que não esteja livre de perigo.

No terreno estão, atualmente, 118 operacionais, apoiados por 38 viaturas e três meios aéreos.