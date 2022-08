Famílias vão sentir peso da inflação no material escolar: 16,5% mais caro do que em 2021

A compra de material escolar no ano letivo 2022/2023 vai sair mais cara aos encarregados de educação. De acordo com a consulta do “Diário de Notícias” ao comparador de preços online KuantoKusta, um cabaz de material escolar básico está 15 euros mais caro, quando comparado com o mês de agosto de 2021. Ou seja, um aumento de 16,54% relativamente ao período homólogo.

Tendo em conta o material necessário para um aluno do 2.º ciclo de ensino (lápis, esferográficas, cadernos, mochila, estojo e calculadora científica), uma família gastaria no ano passado 92,12 euros. Este ano o valor sobe para 107,36 euros.

De acordo com os preços dos artigos mais procurados dentro de cada categoria, as maiores subidas verificaram-se nos estojos (+42,86%), nos cadernos A4 (+26,54%) e nas mochilas (+10,81%). Já os lápis e as esferográficas não sofreram qualquer alteração.