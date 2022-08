Urgência de obstetrícia do Hospital Garcia de Orta encerrada todo o fim de semana

As urgências de Ginecologia e Obstetrícia nos hospitais Garcia de Orta, em Almada, e de Abrantes vão estar encerradas durante todo o fim de semana.

Na urgência de Obstetrícia e no bloco de partos do Garcia de Orta, em Almada, não há médicos para assegurar as escalas. Fechou às 08:00 da manhã de sexta-feira e só reabre na segunda-feira, ou seja vão ser 72 horas de encerramento.

No Centro Hospital do Médio Tejo, a urgência de obstetrícia do hospital de Abrantes também vai encerrar durante dois dias devido às escalas por preencher.

Deixam de ter médicos para assegurar os cuidados às 09:00 deste domingo e só voltam ao funcionamento normal na terça-feira de manhã.

Num comunicado, o centro hospitalar assegura que as doentes que se deslocarem aquele hospital a precisar de assistência médica serão transferidos de ambulância devido ao funcionamento em rede do SNS.