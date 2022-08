Sismo registado perto da Lourinhã. Tremor de terra sentido também em Peniche e Bombarral

Um sismo de magnitude 2.5 na escala de Richter foi registado este sábado na região da Lourinhã, Lisboa, sem causar danos pessoais ou materiais, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

De acordo com o IPMA, o sismo ocorreu às 20h40 locais (19h40 nos Açores), com o epicentro a três quilómetros de profundidade e a cerca de seis quilómetros a este-nordeste da Lourinhã.

Este tremor de terra "foi sentido com intensidade máxima III, na escala de Mercalli modificada, nos concelhos de Bombarral (Leiria) e Lourinhã (Lisboa)", explica o IPMA. O sismo foi também sentido no sul do concelho de Peniche.