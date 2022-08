Mais de 200 operacionais combatiam quatro incêndios ativos às 00h30

Mais de 200 operacionais combatiam às 00h30 quatro incêndios ativos em Portugal continental, estando o de Rojão do Meio, em Mesão Frio (Vila Real), a mobilizar 81 bombeiros, segundo o ‘site’ da Proteção Civil.

Os incêndios em curso pelas 00h30 estavam a ser combatidos por 207 operacionais e 59 meios terrestres.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), à mesma hora, estavam em resolução cinco fogos, com 424 operacionais, apoiados por 122 viaturas.

O incêndio que lavra desde domingo em Rojão do Meio, em Mesão Frio, continuava ativo e a ser considerado “ocorrência importante” para a ANEPC. Em Rojão do Meio estavam 81 operacionais, com o apoio de 28 viaturas.

Às 00h30, encontravam-se em conclusão 40 fogos, envolvendo 1324 e 435 meios terrestres.

No início da noite de segunda-feira, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, disse que, no distrito de Vila Real, e aproveitando as melhores condições durante a noite, a prioridade é estabilizar situações para evitar reativações, e lutar contra a frente de Mesão Frio, que “lavra numa zona de difícil acesso”, com uma frente ativa em direção a uma zona de eólicas.

O objetivo durante a noite, disse, é parar a progressão do incêndio para garantir a estabilização dos flancos. “Conta-se que também nesta noite e madrugada, com a melhoria das condições meteorológicas” se consiga dar o incêndio como dominado, afirmou.