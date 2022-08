Reacendimento do incêndio em Ourém mobiliza mais de 450 operacionais

O incêndio no concelho de Ourém que tinha entrado em resolução no sábado e se reativou ao início da tarde deste domingo está a ser combatido por mais de 450 operacionais e aguarda por mais meios.

Segundo disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o fogo reativou-se às 14h50 com “extrema força”, obrigando a mobilizar os meios que estavam no perímetro da área ardida em vigilância e prevenção.

Às 18h20, as chamas, que deflagraram na zona de Cavadinha, próximo de Caxarias, estavam a ser combatidas por 454 operacionais, apoiados por 123 viaturas e cinco meios aéreos, aguardando a chegada de quatro Grupos de Reforço de Incêndios Florestais (GRIF) da Força Especial de Bombeiros, de Santarém, Leiria e Castelo Branco e de uma máquina de rastos.

Para agravar a situação, em Ourém deflagrou outro fogo, às 18h00, em Mosqueiro, na freguesia de Seiça, fora do perímetro queimado, que às 18h20 mobilizava 35 operacionais, oito viaturas e um meio aéreo.

A Infraestruturas de Portugal (IP) indicou hoje que, “face ao agravamento” do incêndio que lavra entre Ourém e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, não há previsão para a reposição da circulação ferroviária na Linha do Norte.

“O incêndio esta a avançar para Sul. A suspensão da circulação foi alargada para Lamarosa/Albergaria [dos Doze]. Segundo informação da Proteção Civil, de momento, não é possível adiantar uma previsão de restabelecimento da normalidade, face ao agravamento da situação”, refere a IP, em informação enviada à agência Lusa.

Desde as 15h18 que a circulação ferroviária na Linha do Norte está cortada, devido à reativação do incêndio que lavra entre Caxarias, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, distrito de Leiria.