O Sol permanente

As mulas energéticas voam? Se depender do sector aeroespacial é possível que, pelo menos, orbitem. “Vamos construir um protótipo de satélite com painéis solares que transmitem energia através de ligações sem fios. O projeto termina dentro de um ano. Vai permitir à Agência Espacial Europeia (ESA) e aos parceiros industriais seguirem para fases de desenvolvimento mais avançadas”, explica Nuno Borges de Carvalho, professor da Universidade de Aveiro.

O conceito de mula que leva energia de um local para outro não é inédito, e na Universidade de Aveiro há expectativa de produzir inovação juntando os conhecimentos de Borges de Carvalho na área das transmissões sem fios aos trabalhos desenvolvidos pelos investigadores Rute André e Rui Escadas Martins nos painéis solares e nas baterias.

