Mais de 300 bombeiros combatem fogo em Alenquer

Mais de 300 bombeiros estavam, pelas 19h10 deste domingo, a combater um incêndio no concelho de Alenquer, cujo alerta foi dado cerca das 15h20, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O fogo teve início no lugar das Surraipas, na freguesia de Olhalvo, mas avançou rapidamente para zonas de mato das freguesias de Abrigada e Meca. Ás 19h10 estava a ser combatido por 335 operacionais, apoiados por 99 veículos e três meios aéreos.

Segundo a mesma fonte, não havia até àquela hora registo de vítimas ou danos em habitações. A grande preocupação dos bombeiros é com as casas dispersas por vários lugares. De acordo com Tiago Pedro, vereador da Câmara de Alenquer, o sentido do vento, que sopra com grande intensidade, empurra o fogo na direção da Serra de Ota. Segundo declarações de Tiago Pedro à RTP a zona de paisagem protegida da Serra do Montejunto não estará em risco.