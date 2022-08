Assumir a liderança num mundo novo

Depois de um interregno provocado pela pandemia, as Conferências do Estoril voltam a realizar-se, mas desta vez concebidas e geridas pela Nova School of Business and Economics (Nova SBE). “Pelo Planeta. Pelas Pessoas. Pela Paz” é o lema do encontro que servirá não só de palco a dezenas de intervenções e debates em torno dos principais desafios do mundo atual, mas também como forma de assinalar uma nova etapa para o campus da Nova SBE, inaugurado em Carcavelos em 2018, explica o diretor, Daniel Traça.

“As universidades, no geral, e as business schools, em particular, têm de assumir a liderança no caminho para um mundo diferente: mais sustentável, menos polarizado, com mais equidade. As instituições e a forma como preparamos o talento está desenquadrada de um século XXI abanado pelo aquecimento global, pela digitalização acelerada, pela desigualdade e pela crescente rivalidade geoestratégica”, defende o responsável que acredita que as faculdades têm de ser um espaço onde se discutem e dinamizam as mudanças: