Incêndios: Três bombeiros feridos com gravidade em despiste em Gouveia

Três bombeiros ficaram feridos com gravidade neste sábado à tarde no despiste da viatura onde seguiam, na Estrada Nacional 17, em Lagarinhos, Gouveia, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Seia.

De acordo com o comandante Rui Brito, o despiste do veículo ligeiro, no qual seguiam cinco bombeiros daquela corporação rumo a um incêndio na Guarda, ocorreu pelas 16:00.

Os três bombeiros feridos com gravidade foram transportados para o Hospital da Guarda. Os outros dois bombeiros que seguiam na viatura ficaram com ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de Viseu.