Fogo afeta produção do queijo serra da Estrela

A Estrela perdeu o encanto dos bosques de faias, dos soutos e do barulho dos chocalhos. Está coberta por um manto negro de cinzas fumegantes, sem pastagens e sem gado. As chamas afetaram 2500 animais e há pastores que querem deixar a atividade, para fugir ao desânimo.

O queijo serra da Estrela estava a recuperar as ovelhas perdidas nos fogos de 2017 quando, no passado dia 6, as chamas voltaram à montanha, apanhando-as “na fase de recria”. “Estavam a começar a parir e a recuperar o efetivo do gado”, conta Aurélio Pinto, pastor da margem norte do Mondego.