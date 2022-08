Abertura de acesso a praia de São João em Almada é reavaliada no domingo de manhã

A abertura do acesso ao parque de estacionamento da praia de São João, na Costa da Caparica, em Almada, cortado no sábado devido a um incêndio, vai ser reavaliada no domingo de manhã, disse este sábado à Lusa fonte autárquica.

De acordo com fonte oficial da Câmara Municipal de Almada, o acesso ao parque está encerrado e assim vai permanecer para rescaldo, sendo a situação reavaliada no domingo de manhã.

Enquanto o acesso estiver encerrado, as pessoas poderão aceder à praia de São João, a pé, pelas praias vizinhas (Santo António e Cova do Vapor).

O alerta para este incêndio foi dado às 16:40. Pelas 23:15, de acordo com fonte oficial do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o fogo ainda estava “ativo, mas circunscrito a uma zona, estando as operações de combate a decorrer favoravelmente”.

Por essa hora, no local estavam 123 operacionais, apoiados por 39 veículos.

Ao final da tarde, um bombeiro ficou ferido, sem gravidade, tendo sido transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Em declarações à Lusa, o responsável do parque de estacionamento das praias de São João, José André, relatou que o parque foi encerrado desde o início do fogo, que ocorreu perto do campo de futebol, numa zona de mata.

“Os bombeiros avaliaram que as pessoas que estavam na praia e os carros estacionados não estavam em perigo. A entrada principal foi encerrada e a saída das viaturas fez-se de forma pacífica pelas saídas de emergência sul e norte”, explicou.

O parque, que é de propriedade privada, permanecerá encerrado até indicação das autoridades.