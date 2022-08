Câmara cria linha para lisboetas apresentarem queixa de “ruído excessivo"

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou a abertura de uma "Linha Ruído", já no início de setembro. Esta é uma “linha direta com um número dedicado 24 horas por dia, através da qual os cidadãos podem apresentar queixas relacionadas com ruído excessivo" e vai ser "atendida diretamente pela Polícia Municipal de Lisboa", explica a autarquia.

A linha faz parte, de acordo com o “Diário de Notícias”, de um conjunto de medidas contra o barulho fora de horas, que foram anunciados numa carta enviada esta quinta-feira à associação Aqui Mora Gente - Associação de Moradores da Cidade de Lisboa.

Para além da “Linha Ruído”, haverá um "reforço da aplicação das sanções acessórias, tais como incremento sancionatório e progressivo de restrição de horários, culminando, em casos de notória reincidência, em sanção de encerramento provisório".