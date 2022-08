80% dos dentistas do SNS trabalham a recibos verdes

A maioria dos médicos dentistas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que exercem funções nos centros de saúde trabalha a recibos verdes. Apenas 20% dos dentistas, de acordo com os dados da Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas do Serviço Público (Apomed-SP) fornecidos ao jornal “Público”, estão integrados nos quadros do Estado como técnicos superiores do regime geral.

Se olharmos apenas para os dados dos dentistas que exercem há menos de nove anos, o panorama agrava-se. Segundo um inquérito deste ano feito pela Ordem dos Médicos Dentistas, 89,3% dos profissionais do sector público encontram-se contratados a recibos verdes. “Apenas 10,6% dos profissionais estão integrados numa carreira: técnico superior do regime geral, não específica para a execução de atos médicos”, lê-se no relatório.

Portugal tem agora 140 gabinetes de medicina dentária distribuídos por 49 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e Unidades Locais de Saúde, mais do dobro do que tinha em 2018 (63 gabinetes). No entanto, segundo o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Miguel Pavão, “há muitas lacunas de base e uma delas é a carreira”, o que provoca uma “fraca atratividade dos médicos dentistas para o SNS”.