Festas d'Agonia: polícia de Viana do Castelo vai recorrer a drone para vigiar desfile com €80 milhões em joias e ourivesaria

A polícia de Viana do Castelo vai usar um drone para vigiar o Desfile da Mordomia, que se realiza durante a tarde de quinta-feira e está integrada nas Festas d'Agonia, uma das maiores romarias do país. O drone vai auxiliar, de acordo com o "Correio da Manhã", mais de 200 agentes policiais fardados e à civil.

“O objetivo é a partilha de informação e conhecimento em tempo real, para que não possa haver falhas”, explica o oficial da PSP responsável pela segurança das Festas d’Agonia, Miguel Araújo. Durante o desfile, mais de 700 mulheres percorrem trajadas as principais ruas da cidade, usando perto de 80 milhões de euros em joias e artigos de ourivesaria.

“Os valores avultados envolvidos no evento fazem com que, à semelhança de edições anteriores, o comando da PSP de Viana do Castelo empenhe todo o efetivo policial na segurança pública, além de que contamos também com apoio de outros comandos e de dispositivos tecnológicos”. O drone permite à polícia detetar movimentações suspeitas e intervir rapidamente.