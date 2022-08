Mais de 1200 bombeiros combatem incêndio na Serra da Estrela, noite foi positiva para o controle do fogo

O incêndio que lavra na serra da Estrela estava a ser combatido por 1.245 bombeiros, apoiados por 401 veículos, às 7h10 desta quarta-feira, segundo o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Ainda no início da manhã, serão reativados meios aéreos no combate.

O incêndio no parque natural da Serra da Estrela mantém esta quarta-feira de manhã uma frente ativa do lado de Castelo Branco, tendo os trabalhos durante a noite sido favoráveis para o controle do fogo do lado dos bombeiros.

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, defendeu que deve ser decretado “estado de calamidade” no território do parque natural, dada "a gravidade do que aconteceu, com a floresta a ser totalmente dizimada”, segundo avançou à SIC Notícias.

O presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, indicou na noite de terça-feira já não haver incêndios ativos no concelho.

“Já não temos [fogos ativos]. Neste momento, o concelho de Manteigas está bastante mais calmo. Diria que não há muito mais por onde arder, porque efetivamente tivemos 10 dias de incêndio e ele calcorreou toda a sede do concelho, passou para a freguesia de Sameiro onde não deixou nada verde”, afirmou o autarca em entrevista à estação de televisão CNN Portugal.

No entanto, a Proteção Civil espera ter o incêndio na Serra da Estrela dominado nos próximos dois dias, aproveitando a “janela de oportunidade” criada pelo desagravamento das condições meteorológicas, previsto a partir da próxima madrugada.

O fogo na Serra da Estrela é de momento o único incêndio ativo em Portugal, e lavra desde há 12 dias. Deflagrou a 6 de agosto em Garrocho, no concelho da Covilhã, foi dado como dominado no sábado, dia 13, mas sofreu uma reativação na segunda-feira.

Dois feridos em acidente com viatura de bombeiros

Na tarde de terça-feira, dois bombeiros ficaram feridos na sequência de um acidente rodoviário perto de Sarzedo, Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

De acordo com a ANEPC, tratou-se de um acidente com um “veículo tanque” de combate incêndios.

Num 'briefing' às 19:00 de terça-feira, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, revelou que os dois bombeiros sofreram “ferimentos ligeiros” e foram transportados para uma unidade hospitalar, não apresentando “cuidados de maior”.

A viatura, que pertencia aos Bombeiros Voluntários de Carnaxide (concelho de Oeiras, distrito de Lisboa), terá resvalado e tombado, acrescentou.

Fumo do incêndio chegou até Madrid

Devido ao incêndio, as localidades de Sarzedo, Orjais e Vale Formoso tiveram que ser evacuadas.

O fogo atingiu também os concelhos de Manteigas, Gouveia, Guarda e Celorico da Beira, todos no distrito da Guarda.

Até ao momento, registaram-se 19 feridos ligeiros e três feridos graves, nenhum dos quais em risco de vida, e danos em duas casas de primeira e segunda habitação.

No total, já tiveram de ser deslocadas das suas casas 45 pessoas.

O cheiro a queimado e o fumo resultantes fogo da Serra da Estrela chegaram às regiões espanholas de Madrid e Castela e Leão, indicaram a imprensa e os serviços de emergência locais.