Lisboa: terrenos do Miguel Bombarda devem dar lugar a habitações de renda acessível, um hotel, uma escola e um jardim infantil

Os terrenos e edifícios situados ao longo de quatro hectares no centro de Lisboa, num terreno murado fechado há anos, vão dar lugar, de acordo com o “Diário de Notícias", a habitação para arrendamento acessível, um hotel, uma escola e uma nova rua. O processo está, atualmente, na fase de Pedido de Informação Prévia (PIP), nos serviços da Câmara de Lisboa, aguardando a conclusão dos pareceres técnicos dos serviços da autarquia. O esboço de como ficará no futuro o antigo hospital psiquiátrico e os terrenos adjacentes poderá ainda sofrer mudanças.

Segundo a proposta de loteamento que está nos serviços camarários, nos terrenos do Miguel Bombarda serão construídos três novos lotes de habitação, com seis a oito pisos, destinados a arrendamento acessível. Está ainda prevista a construção de um estabelecimento hoteleiro, com um número de camas ainda por definir, que ficará instalado no edifício do antigo convento de Rilhafoles e onde funcionou o hospital psiquiátrico Miguel Bombarda. Para além disso, haverá um quinto lote - situado na antiga cozinha - a que será dado um uso comercial, previsivelmente de restauração.

Há, ainda, a possibilidade de construção de uma "nova via de ligação" que atravessará o interior do complexo, ligando a Rua Gomes Freire à rua Gonçalves Crespo.

O projeto que está ainda em avaliação na câmara prevê a cedência à autarquia de cinco parcelas de terreno. Uma das parcelas servirá para a construção de uma "escola básica 123 para cerca de 1000 alunos, com 12 turmas do 1.º ciclo e 25 turmas de 2.º e 3.º ciclo". Está também previsto um segundo edifício escolar: um Jardim Infantil com capacidade para 75 crianças, com "três salas de atividade”.