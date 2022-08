Sismos sentidos na costa do Algarve e da Andaluzia são, na verdade, “um sismo único” que não representa perigo adicional

O sismo que atingiu a costa sul do Algarve na noite de domingo, perto das 21h30, foi sentido de Olhão até Portimão, ao longo de 120 quilómetros. Com epicentro 120 quilómetros a sudoeste da costa, foi registado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) com grau 4,5 na escala de Richter e não causou quaisquer danos, fez-se apenas sentir.

