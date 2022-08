Grandes incêndios vão ser investigados pela Comissão Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais

Os grandes incêndios deste verão vão ser investigados pela Comissão Nacional para a Gestão Integrada de Fogos Rurais. A comissão vai “analisar os incêndios para otimizar as melhorias que possam ser introduzidas”, explica o presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), Tiago Oliveira, em declarações ao jornal “Público”.

O objetivo é detetar aspetos que possam ser melhorados no combate e na prevenção de fogos rurais. “Cada um dos incêndios em análise terá um relatório próprio”, destaca Tiago Oliveira. Será feita, ainda, “uma súmula” que será “apresentada e debatida com especialistas e académicos”.

A comissão, que opera sobre a égide da AGIF e no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, é uma “entidade independente”. Os critérios de funcionamento desta comissão obedecem a conceitos criados pela Nato, nomeadamente as perguntas a serem feitas em cada caso.