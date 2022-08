Uma vítima mortal e dois feridos graves em colisão na EN261 no concelho de Grândola

Uma vítima mortal de 29 anos e dois feridos graves é o resultado da colisão de dois veículos ligeiros na Estrada Nacional (EN) 261, no Concelho de Grândola, em Setúbal. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou que o alerta para o acidente, que aconteceu no nó de Grândola daquela via, foi dado às 12:26.

Contactada pela agência Lusa, a fonte do Comando-Geral da GNR acrescentou que além da morte de uma mulher no acidente, os dois feridos graves também resultantes desta colisão são dois homens, um de 20 anos e outro de 28 anos.

Um dos feridos graves foi transportado de ambulância para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém, e o outro foi transportado de helicóptero pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital Garcia de Orta, em Almada (Setúbal).

A EN261, na zona onde aconteceu este choque, chegou a estar cortada ao trânsito nos dois sentidos, mas a circulação rodoviária já está a processar-se “de forma condicionada”, indicou à Lusa a fonte da GNR.

Para o local foram mobilizados 29 operacionais, apoiados por 11 viaturas terrestres e o helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.