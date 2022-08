Bonnie & Clyde portugueses apanhados quando comiam um hambúrguer num McDonald's

O casal de 42 e 40 anos suspeito de assaltos com violência em estações de serviço e de alguns homicídios comia o seu hambúrguer num McDonald's de Zamora, no norte de Espanha, quando foi reconhecido por alguns clientes que se encontravam no restaurante da cadeia de fast food.

Há já alguns dias que os seus rostos tinham sido divulgados pela Guardia Civil e a notoriedade alcançada pela dupla, já apelidada por alguns meios de comunicação social de "Bonnie & Clyde" portuguesa, galgou rapidamente da fronteira portuguesa para a Espanhola.

A agência espanhola Efe revela que no último sábado, um dos clientes que reconheceu o homem e a mulher de imediato chamou a Guardia Civil, que por sua vez alertou a Polícia Nacional com uma descrição das roupas que estavam a usar e o local onde estavam hospedados.

A detenção foi feita sem resistência e o casal foi levado para a esquadra da Polícia Nacional em Zamora, onde ficarão em prisão preventiva até esta terça-feira, onde se espera que sejam ouvidos por um juiz de instrução para definir as medidas de coação a aplicar.

Mortes e violência

A rota de crimes entre Portugal e Espanha iniciou-se em julho. A Polícia Judiciária tem suspeitas que o elemento masculino da dupla tenha participado no homicídio de três membros de uma família em Bragança.

Sensivelmente na mesma altura, o casal foi filmado pelas câmaras de circuito interno de uma estação de serviço de Faro, no Algarve, ameaçando os empregados com uma faca e roubando o dinheiro da caixa.

Do sul de Portugal, passaram para o sul de Espanha e em Badajoz assaltaram duas estações de serviço, no início de agosto. Seguiu-se um assalto violento numa bomba de combustível em Cazalegas (Toledo) e na sua fuga causaram um acidente de trânsito.

De lá viajaram para Madrid, onde na última quarta-feira roubaram um carro que viria a ser usado para outro assalto, numa estação de serviço em Badajoz.

O seu modus operandi violento levou a Guardia Civil a emitir um alerta sobre o casal, a 10 de agosto, considerado perigoso. "Pedimos a cooperação na localização de 2 pessoas de nacionalidade portuguesa relacionadas com 4 assaltos a estações de serviço nas províncias de Toledo, Badajoz e Sevilha [são perigosas] Um homem de 42 anos de idade e uma mulher de 40 anos de idade."

Agora, já depois de terem sido detidos em Zamora, a Guardia Civil publicou um novo tweet sobre os dois portugueses: "Graças à colaboração dos cidadãos, as duas pessoas procuradas foram presas em Zamora. Muito obrigado pela vossa ajuda!"