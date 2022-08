Comissão Independente sobre abusos diz não (para já) a Marcelo

Apesar de tomar “boa nota” das palavras do Presidente da República antes e depois da reunião com a Comissão Independente que está a estudar as suspeitas de abusos sexuais na Igreja, Pedro Strecht diz que a missão desta entidade termina mesmo em dezembro, “como estava previsto desde o início”.

Ainda antes do encontro com os membros da Comissão, Marcelo Rebelo de Sousa lançou o “desafio” de o trabalho “continuar” depois de dezembro e durante a conversa, segundo o “Observador”, terá sugerido que pelo menos alguns membros continuassem o trabalho numa nova comissão que fosse entretanto criada.