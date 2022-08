Universidades: Reitor de Lisboa acusa Ministério de não cumprir contrato. Reforço de verbas aquém da inflação

O contrato foi assinado em 2019 com todas as instituições de ensino superior, é suposto vigorar até 2023 e entre as regras previstas prevê não só um reforço anual de 2% das verbas transferidas pelo Orçamento do Estado para universidades e politécnicos como uma compensação adicional no caso de a taxa de inflação média do ano anterior ser superior a esse valor.

