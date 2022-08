Menores abusados no seminário. Hoje, alguns são padres

Entre as vítimas de abuso e assédio sexual de padres nos últimos 40 anos encontram-se seminaristas que, na altura dos crimes, eram menores de idade. Alguns deles vieram a tornar-se padres, outros desistiram do seminário, traumatizados com o que sofreram às mãos de sacerdotes mais velhos.

Há pelo menos dois padres — hoje com idades próximas dos 40 anos e que integram atualmente uma diocese do Sul do país — que entre os anos 80 e 90 terão sido vítimas de um sacerdote que é um dos muitos nomes investigados pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica Portuguesa. Ambos não quiseram falar ao Expresso, mas vários ex-acólitos e escuteiros que foram alvo do mesmo padre revelam um relacionamento “pouco saudável” entre o alegado abusador e os dois abusados. “Um dos seminaristas era um verdadeiro escravo do padre. Mas nunca se queixou das investidas. Nem nos admitia nada do que se passava.” Outra testemunha conta que o padre tinha um grande “ascendente” sobre os dois seminaristas. “Era uma mistura estranha de namorado e pai deles. Estavam sempre juntos, e creio que eles sempre o protegeram das suspeitas que já existiam na altura.”