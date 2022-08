Venda de álcool a menores deu origem a mais de 600 mil euros em multas

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) abriu, entre 2019 e 2021, 457 processos contra estabelecimentos por venda de álcool a menores. De acordo com o “Jornal de Notícias”, estes mais de 450 processos resultaram na aplicação de mais de 619 mil euros em multas.

No ano de 2019 a ASAE identificou 41 jovens com menos de 18 anos por consumo de bebidas alcoólicas. Em 2021 foram 29. O maior número de processos foi aberto no ano passado: 228. Em 2021 foram aplicados mais de 232 mil euros em coimas.

De acordo com a Estratégia Nacional na Luta Contra o Cancro, os impostos sobre as bebidas podem vir a subir. Para além disso, podem vir a aumentar as restrições ao consumo e podem vir a restringir o marketing e publicidade neste tipo de bebidas.