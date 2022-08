Processo EDP: Sócrates quer procuradores investigados por violação de segredo de Justiça

“Requeiro a vossa excelência a abertura imediata de um inquérito de violação de segredo de justiça, iniciativa que a direção do Ministério Público (MP) já deveria ter tomado.” A sugestão/exigência é de José Sócrates e a destinatária é Lucília Gago, Procuradora-geral da República. Os suspeitos, para que não fiquem dúvidas, também são identificados pelo assistente do processo (contra a vontade do MP) : “Pela minha parte não estou disponível para normalizar estes comportamentos criminosos, principalmente quando os principais suspeitos são os próprios procuradores do Ministério Público.” Neste caso concreto, Carlos Casimiro e Hugo Neto, os procuradores do DCIAP que investigam o caso EDP, que já custou a demissão de António Mexia e Manso Neto, responsáveis pela gestão da EDP, e a prisão domiciliária de Manuel Pinho, ministro da Economia de um dos governos de Sócrates.

