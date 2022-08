Plano para reorganizar PSP em Lisboa foi aprovado em 2014, mas ainda não saiu da gaveta

Há oito anos, em 2014, o Governo, a Câmara de Lisboa e a Direção Nacional da PSP chegaram a um acordo sobre a reorganização das esquadras da PSP na capital e adaptações operacionais do dispositivo, de forma a dar mais visibilidade à polícia nas ruas e proporcionar à população um reforçado sentimento de segurança. Contudo, de acordo com o “Diário de Notícias", o plano nunca saiu do papel.

O plano de 2014 surgiu quando António Costa era presidente da Câmara de Lisboa e Passos Coelho liderava o governo. O objetivo era pôr quase 300 polícias a mais a patrulhar as ruas e criar unidades móveis (recentemente foi ativada uma).

Este plano nunca foi divulgado, apesar de ter sido aprovado em 2014 com os votos a favor do PS, do PSD e do CDS e votos contra do PCP.