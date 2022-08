Jovem militar está desaparecida há mais de uma semana

Vanessa Couto, uma jovem militar de 23 anos, está desaparecida desde pelo menos dia 1 de agosto. De acordo com o “Correio da Manhã”, a mãe viu-a pela última vez a 28 de julho, e a 3 de agosto recebeu a visita da GNR que procurava saber do paradeiro de Vanessa.

“Disseram que tinha faltado ao trabalho. Que deveria ter-se apresentado no Estabelecimento Prisional de Tomar, a 1 de agosto, mas que não o fez”. A mãe de 44 anos diz que a última vez que viu a filha, a 28 de julho, “tudo pareceu normal”. “Estava animada e até me confidenciou que ia avançar com a candidatura à GNR”. Dois dias depois falaram ao telemóvel e trocaram mensagens escritas. “Nesse dia aconteceu alguma coisa. Tenho a certeza. Desde aí nunca mais disse nada”, acrescenta.

Até ao momento não há pistas sobre o paradeiro da jovem. No início da semana foi encontrada a roupa e o calçado da jovem junto à porta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. “Junto aos pertences estava também o cartão militar”, informa a mãe ao jornal.