Homem com um isqueiro causa pânico em comboio de Setúbal

Uma agressão entre dois passageiros no comboio que seguia entre Setúbal e Lisboa, ao final desta manhã de quarta-feira, gerou o pânico. “Um dos agressores empunhou de um isqueiro que ao longe parecia uma arma de fogo”, conta ao Expresso uma fonte da PSP de Setúbal.

Ao julgarem que o homem apontava uma arma, um dos passageiros acionou o travão de emergência, fazendo parar a marcha do comboio junto à estação do Pragal. “Foi uma grande confusão. Ouvi as pessoas a gritar: 'homem armado'. Viemos todos para fora das carruagens sem saber o que fazer”, disse um passageiro que testemunhou o acontecimento.

Os passageiros acabaram por se aglomerar naquela estação, entrando em ação a PSP de Setúbal. “Os passageiros ajudaram-se mutuamente, pois uma das portas do comboio não se abria. A sorte é que estávamos perto da estação.”

De acordo com a mesma fonte policial, o homem vai agora ser detido pelo crime contra a segurança das comunicações, com o cúmulo de ameaça agravada. Será depois ouvido por um juiz de instrução que irá decidir qual a medida de coação a aplicar.