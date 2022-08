Universidades e politécnicos não querem mais vagas no ensino superior, mas decisão é do Governo

A 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior - que terminou esta segunda-feira - contou com cerca de 60 mil candidatos para as 53 mil vagas abertas para o ano letivo de 2022/2023. De acordo com o jornal “Público”, tanto as universidades como os politécnicos não querem que sejam abertas vagas extraordinárias, mas o Governo ainda não tomou uma decisão.

A abertura de vagas extraordinárias foi utilizada nos últimos dois anos face ao aumento do número de candidatos. O despacho orientador para a fixação de vagas deste ano prevê novamente essa possibilidade, mas a decisão cabe ao Governo.

“Mais alunos significam mais salas de aulas, mais docentes, mais técnicos”, alerta o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Sousa Pereira. O representante dos reitores realça que desde 2018 as universidades “aumentam as vagas para os cursos de excelência” e nos dois últimos anos abriram-se as vagas extras face ao aumento de candidaturas, mas isso “traduziu-se em ‘zero’ em termos orçamentais”. “Muitas instituições dizem-nos que estão no limite”, acrescenta a presidente do Conselho Coordenados dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Maria José Fernandes.