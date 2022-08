Número de passageiros no metro do Porto quase duplicou, mas ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia

O número de pessoas a recorrer ao metro do Porto subiu. De acordo com o “Jornal de Notícias”, entre janeiro e junho, registou-se um aumento de 85,8% do número de passageiros do metro do Porto em comparação com o primeiro semestre do ano passado.

O número de passageiros registados este anos corresponde a quase o dobro das validações comparado com 2021. Este ano foram 30.536.070 viajantes e o ano passado foram 16.431.348. Ainda assim, a procura está 10% abaixo dos níveis pré-pandemia.

Em Lisboa também se registou um aumento de passageiros. No primeiro semestre de 2022, viajaram de metro 62.672. O ano passado foram 30.949.